Evlilik hazırlığı yapıyorlardı: Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi

Islahiye'de 30 Haziran tarihinde otogar yakınlarında meydana kazada, Nurdağı yönüne giden Ramazan M. (49) yönetimindeki TIR, kavşakta Hamza Kaptan (26) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada evlilik hazırlıkları yapan otomobil sürücü Kaptan ile yanındaki nişanlısı öğretmen Meryem Ceren Keskin (25) yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan nişanlı çift, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Yoğun bakımda tedavisi süren Meryem Ceren Keskin, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Keskin’in cenazesi İslahiye getirildi. Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının sonra Meryem Ceren Keskin'in cenazesi İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Keskin’in nişanlısı Hamza Kaptan’ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.



23 AĞUSTOS'TA DÜĞÜNÜ VARDI

Kızının mezarı başında gözyaşı döken Esen Keskin, “Ben kızımı 25 yaşında toprağa verdim. 15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" dedi.