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Evlilik kredisine başvuran çiftlerin eğitimleri başladı

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilecek olan krediye 2 bin 321 çift başvurdu. Çiftlerden başvuruları kabul edilen 141’inin eğitimleri verilmeye başlandı.

Evlilik kredisine başvuran çiftlerin eğitimleri başladı
Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek çiftleri desteklemek adına Aile ve Gençlik Fonu'nu kurmuştu.

Fon tarafından desteklenen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirilmesi planlanmıştı. Proje kapsamında Hatay’da 2 bin 321 çift projeye başvuruda bulundu.

Başvurusu kabul edilen 141 çiftin evlilik öncesi eğitimleri Hatay’ın ilçelerinde başladı.

ŞARTLAR NELER?

Evlenecek çiftin her ikisinin de aylık toplam brüt gelirinin 2 asgari geçmiyor olması, 18 - 29 yaş aralığında olunması ve başvuru tarihi itibariyle resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olması başvuru şartlarının temel şartları arasında yer alıyor.

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