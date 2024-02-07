Evlilik teklifini reddeden kadını sokak ortasında öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN SİNİRLENEREK DÜRDANE'YE ATEŞ ETTİM"



Tutuklu sanık Erdoğan Yılmaz ise iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi:



"27 yıllık evli ve 2 çocuğum var. Dürdane'yi 5,5 yıl önce evine montaj yapmak için gitmem nedeniyle tanıdım. Mobilya kurulumu sırasında numarasını aldım. Dürdane bana kocasının vefat ettiğini, benimle arkadaşlık kurmak istediğini söyledi. Dürdane'nin bu beklentisine karşılık vermem üzerine konuşmaya başladık. Dürdane evli olduğumu biliyordu. Dürdane'ye eşimle boşanacağımı ve onunla evleneceğimi söyledim. Bu ilişkiden eşimin de haberi vardı. Dürdane ile birlikte çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyadan da paylaştım. Dürdane'nin oğulları evlenmemize sıcak bakmadı. Maktulün çocukları evlenmemize onay vermeyince Dürdane de evlenmek istemediğini söyledi. Dürdane'nin her ayın 24'ünde ev parası yatırmak için Gebze Belediyesi'ne gittiğini biliyordum. Olay tarihinde amacım Dürdane ile oturup konuşmaktı. Dürdane'nin bana ters bir şey söylemesine karşın yanıma rahmetli babamın tabancasını aldım. Olay yerine gidince Dürdane ile Yeter bana doğru geldi. Yanlarına yaklaştığımda hiçbir şey demeden sinirlenerek Dürdane'ye ateş ettim ve uzaklaştım. Amacım konuşmak olsa da Dürdane'yi görerek sinirlendim ve bir anlık öfke ile ateş ettim."



GİZLİ DURUŞMA YAPILDI



Tutuklu sanık Yılmaz, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, öldürülen Dürdane Kaya’nın yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, Kaya’nın ailesinin avukatının talebi üzerine gizli yapıldı. Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.