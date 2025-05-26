Evlilik vaadiyle 7 milyon liralık vurgun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan İranlı P.N. (28), iş için İstanbul'da bulunduğu dönemde tanıştığı ve evlilik planı yaptığı İranlı A.G.H. (31) tarafından dolandırıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Savcılık talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde ifadesi alınan P.N., A.G.H. ile restoranda tanıştıklarını ve bir süre görüştükten sonra evlilik kararı aldıklarını belirterek kendisine farklı zamanlarda 7 milyon lira değerinde İngiliz Sterlini gönderdiğini söyledi.

A.G.H. YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, A.G.H.'nin yurt dışına kaçtığını, paraların ise annesi P.S.'nin (51) hesabına havale edildiğini belirledi.



DOLANDIRICININ ANNESİ HAVALİMANINDA YAKALANDI



Yapılan çalışmanın ardından paraların havale edildiği hesabın sahibi anne P.S.'yi takibe alan polis, 23 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.