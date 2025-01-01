Evliya Çelebi'nin gizemli haritasının sırrı çözüldü: Vatikan'daki haritayı seyyah yaptırdı

Euronews'de yer alan özel haberde, Evliya Çelebi'nin gizemli Nil Haritası konu edildi. Harita şu an Vatikan'da Apostolik Kütüphanesinde. 80 binden fazla tarihi el yazması, bir buçuk milyona yakın basılı antik ve modern kitap ile binlerce gravür ve çizim gibi eserleri muhafaza eden kütüphane, kıymet biçilemeyen Osmanlı-Türk eserleri var. Kütüphanenin gözde parçalarından biri, 17’nci yüzyılın ünlü seyyahı ve nesir yazarı Derviş Mehmed Zıllî ya da bilinen adıyla Evliya Çelebi’nin Nil Haritası. 250 YILDIR UNUTULMUŞTU 250 yılı aşkın süredir Vatikan’da korunan eşsiz harita, kütüphane bünyesinde süregelen restorasyonla yeniden hayat buluyor.



Muhafaza ettikleri haritalar arasında en özel ve en dikkat çekenin bu olduğunu belirten Vatikan Apostolik Kütüphanesi yetkilileri, Nil Haritasının onarım çalışmalarını ilk kez Euronews Türkçe’ye özel olarak açtı.

HARİTANIN UZUNLUĞU 6 METRE



Uzunluğu 6 metre, yukarıda eni 88 ve aşağıda ise 45 santimetreyi bulan harita, boyunun uzun olmasından dolayı kütüphanenin tarihi restorasyon laboratuvarının yerine, onun hemen üst katındaki bir dairede onarılıyor.



Söz konusu daire, 18’inci yüzyılın ortalarında Nil Haritasını Konstantinopolis’te satın alarak Vatikan’a getiren kütüphanenin sorumlusu Giuseppe Simonio Assemani’nin yaşamış olduğu ev. Yıllardır kütaphanede olmasına karşın, haritanın ancak 1768’de ilk kez Vatikan kayıtlarına girdiğini anlatan yetkililer, bundan sonra yine uzun yıllar varlığından hiç bahsedilmeyen haritanın değerinin, 1949’da Türkolog Ettore Rossi’nin onu yeniden kütüphanenin bir köşesinde bulması sayesinde anlaşıldığını ifade ettiler. Doğu Eserleri Uzmanı Delio Proverbio restorasyon çalışmalarını yakından izliyor. Proverbio, Türkolog Ettore Rossi’nin 1950’lerde harita ile Evliya Çelebi arasında ilk kez somut bağlantı kurulmasını sağlaması ve son 20 yılda özellikle Nuran Tezcan ve Robert Dankoff tarafından yapılan araştırmalarla Nil Haritası hakkında artık hemen her şeyi bildiklerini belirtti.



Evliya Çelebi’nin Kahire’den Nil Nehri’nin kaynaklarına doğru 1672-73’te gerçekleştirdiği ve Seyahatnamenin 10’uncu cildindeki tasvirleriyle harita üzerindekilerin örtüştüğünün altını çizen Proverbio, haritanın da bu seyahatten yaklaşık 15 yıl sonra hayata geçirildiğinin tespit edildiğini aktardı.



“Nil Haritası’nın Evliya Çelebi’nin gözetiminde yapıldığını düşünebiliriz. Çünkü bu konuda değişik tezler var, haritanın yapıldığı zaman onun hayatta olup olmadığına dair. Araştırmalar ışığında en iyi tez ise, haritanın o hayattayken ya da onun kesin direktifleri ışığında yapılmış olduğu.”

Evliya Çelebi'nin gezdiği yerler (Infografik:AA)