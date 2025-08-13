Evrensel Gazetesi’nin İzmir temsilciliğine silahlı saldırı

Evrensel Gazetesi’nin İzmir temsilciliğine gece yarısı silahla ateş açıldı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polis olayın ardından kaçan iki şüpheliden birini gözaltına aldı.

Evrensel Gazetesi’nin Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Temsilciliği'ne, saat 01.30 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu.

Gazetenin bürosunun dış tabelasına peş peşe toplam 7 el ateş edildi.
İki kişi oldukları belirlenen saldırganlar kaçtı.

Saldırı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin İ.C. ve İ.H.B. olduğu belirledi.
şüphelilerden İ.H.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olayda silahı kullandığı belirlenen İ.C.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirlendi.

Olay sonrası kurşun izleri

İNCELEME YAPILDI

Öte yandan polis, gazetenin bürosunda inceleme de yaptı.

Polisin ifadesine başvurduğu gazetenin Temsilcisi Özer Akdemir, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay sırasında gazete bürosunda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

