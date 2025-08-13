Evrensel Gazetesi’nin İzmir temsilciliğine silahlı saldırı
Evrensel Gazetesi’nin İzmir temsilciliğine gece yarısı silahla ateş açıldı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polis olayın ardından kaçan iki şüpheliden birini gözaltına aldı.
Evrensel Gazetesi’nin Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İzmir Temsilciliği'ne, saat 01.30 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu.
Gazetenin bürosunun dış tabelasına peş peşe toplam 7 el ateş edildi.
İki kişi oldukları belirlenen saldırganlar kaçtı.
Saldırı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin İ.C. ve İ.H.B. olduğu belirledi.
Polis şüphelilerden İ.H.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Olayda silahı kullandığı belirlenen İ.C.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirlendi.
İNCELEME YAPILDI
Öte yandan polis, gazetenin bürosunda inceleme de yaptı.
Polisin ifadesine başvurduğu gazetenin İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Olay sırasında gazete bürosunda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
