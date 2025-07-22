Evrim Rızvanoğlu kimdir? Evrim Rızvanoğlu'nun özgeçmişi

Türk iş insanı ve siyasetçi Evrim Rızvanoğlu, 1980 yılında Van'da dünyaya geldi. Lisansını California State Üniversitesi, ardından yüksek lisansını Florida International Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. Kadın istihdamını artırmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projeleriyle, özellikle Doğu Anadolu sahasında aktif rol aldı.



9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde partisi adına İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu ve CHP listelerinden seçime girerek TBMM 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 27 Haziran 2025 tarihinde DEVA Partisinden istifa etti.