Evsiz adam çocuk parkında ölü bulundu: Vatandaşların ceset merakı polisi bezdirdi

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 sokak üzerindeki çocuk parkında İbrahim Polat’ın cesedi bulundu. Polat'ı park içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada polis ve sağlık ekiplerini olay yerinde gören vatandaşlar, çalışmaları izlemek için bölgeye geldi. Polis ekipleri zaman zaman kalabalığı uzaklaştırmak istese de vatandaşlar bir süre sonra yine olay yerinin çevresinde toplandı.