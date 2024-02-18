Evsiz adam çocuk parkında ölü bulundu: Vatandaşların ceset merakı polisi bezdirdi

Antalya’da sokakta yaşayan İbrahim Polat’ın (55) çocuk parkında kaydırakların altında üzerinde battaniye ile cansız bedeni bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasını yakından takip etmek isteyen kalabalık ise adeta polisi bezdirdi. Polis ekiplerinin uyardığı ve uzaklaştırdığı kalabalık çevrede yine toplandı.

Evsiz adam çocuk parkında ölü bulundu: Vatandaşların ceset merakı polisi bezdirdi

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 sokak üzerindeki çocuk parkında İbrahim Polat’ın cesedi bulundu. Polat'ı park içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada polis ve sağlık ekiplerini olay yerinde gören vatandaşlar, çalışmaları izlemek için bölgeye geldi. Polis ekipleri zaman zaman kalabalığı uzaklaştırmak istese de vatandaşlar bir süre sonra yine olay yerinin çevresinde toplandı.

Evsiz adam çocuk parkında ölü bulundu: Vatandaşların ceset merakı polisi bezdirdi - 1

ÜZERİNDEN BİR MİKTAR PARA ÇIKTI

Cesedin üzerinden yapılan incelemede ise bir miktar para bulundu.

Hayatını kaybeden Polat'ın bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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