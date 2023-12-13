Executive Şef ne demek? Executive Şef görevleri

Restoran ya da otel işletmesinde mutfakta tüm sorumluluğu taşıyan kişiye mutfak şefi ("Aşçıbaşı", "Baş Aşçı", "Executive Chef", “Chef de Cuisine”) denir. Baş aşçı veya mutfak şefi olarak da bilinen bu kişi, menü planlama ve siparişten mutfak personelinin görevlendirilmesine ve mentorluğuna kadar tüm şirket içi faaliyetlerden sorumludur.



EXECUTİVE ŞEF GÖREVLERİ



Çalışacak olduğu mutfak personellerini seçmek,



Mutfak personellerinin çalışma programlarını yapmak,



Mutfak çalışanlarının haftalık ve yıllık izinlerini düzenlemek,



Mutfak ile işletmenin diğer bölümleri arasındaki iletişimi sağlamak,



Mutfağın ihtiyaç duyduğu malzemelerin siparişini vermek,



Menü çeşitlerini düzenlemek,



Yeni yemek reçetelerini oluşturmak,



Mutfak hijyen kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak,



İşletmede bulunan yemek ile ilgili organizasyonları kontrol etmek,



Mutfakta hijyen kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak,



İşletmenin diğer bölümleri ile mutfak arasındaki diyalogları yürütmek,



Sürekli olarak yenilikleri takip etmek ve kendisini yenilemek.