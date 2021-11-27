Eylem hazırlığındaki 6 yabancı uyruklu yakalandı

Ankara terör ve istihbarat birimlerinin PKK operasyonunda, eylem hazırlığındaki 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - NTV Haber 27.11.2021 - 17:09

Eylem hazırlığındaki 6 yabancı uyruklu yakalandı
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Beypazarı'nda resmi polis araçlarını ve hassas bölgelerin fotoğraflarını çeken T.E. isimli yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Yapılan inceleme sonucu şüphelinin PKK’nın Suriye uzantısı YPG ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine örgütün keşif hücresi deşifre edildi.

Ankara terör ekiplerince düzenlenen operasyonda; şüpheli T.E. ve PKK/YPG ile bağlantılı 5 yabancı uyruklu şahıs Ankara ve ’da gözaltına alındı.

Aramalarda bulunan dijital materyallerde keşif yapılan yerlerin fotoğrafları, şifreli yazışmalar ve şüphelilerin Suriye'deki örgüt mensupları ile konuşma kayıtlarına rastlandı.

Sorguları tamamlanan şüphelilerden üçü tutuklandı, serbest bırakılan 3 kişi ise sınır dışı edildi.

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