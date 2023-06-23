Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu DAEŞ'li terörist tutuklandı. Zanlının, Bahçelievler'de kaldığı evde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İstanbul'da yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A.H. yakalandı.

Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İstanbul'da yakalandı - 1

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İstanbul'da yakalandı - 2

BOMBA YAPIMI VE SALDIRI EĞİTİMLERİ DİJİTAL MATERYALLERDEN ÇIKTI

Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, DAEŞ silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti.

Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İstanbul'da yakalandı - 3

Dokümanlarda ise geçmiş dönemde 'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H.'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H. tutuklandı.

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