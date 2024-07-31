Eylem hazırlığındaymış: İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı.

Eylem hazırlığındaymış: İstanbul'da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, örgüt içinde faaliyet yürüten ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan İlyas A'nın (43) Sultanbeyli'deki bir adreste olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelinin 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırı sonrasında öldürülen terör örgütü üyelerinin intikamını almak için kamu kurum ve kuruluşları ile emniyet ve güvenlik birimlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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