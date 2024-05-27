Eylem Tok kimdir? Kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok kaç yaşında, nereli?

Eylem Tok, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonrasında yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Peki, Eylem Tok kimdir? Kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok kaç yaşında, nereli?

Eylem Tok kimdir? Kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok kaç yaşında, nereli?

Eylem Tok, 'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. İktisat ve psikoloji eğitimi almıştır.

Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi.

Kendini masalcı olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençle için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı.

Eylem Tok'un farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunmaktadır. Dev ile Üç Cüce yazarın ilk çocuk kitabıdır.

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