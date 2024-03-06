Yazar Eylem Tok kimdir? (Eylem Tok'un özgeçmişi ve kitapları)

Gündemdeki haberler ardından Yazar Eylem Tok ile ilgili araştırmalar başladı. Eyüpsultan'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok olayla ilgili açıklama yaptı. Tok, adalete teslim olacaklarını açıkladı. Peki,  Eylem Tok kimdir?

Yazar Eylem Tok kimdir? (Eylem Tok'un özgeçmişi ve kitapları)

Eylem Tok, 'nin tanınmış , şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi.

Kendini masalcı olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençle için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı.

Eylem Tok'un farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunmaktadır. Dev ile Üç Cüce yazarın ilk çocuk kitabıdır.

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