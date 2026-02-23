Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için istenen ceza belli oldu

İstanbul Kemerburgaz’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ilk iddianame tamamlandı.



Savcılık, aralarında Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis talep etti.

OĞLUNU ABD'YE KAÇIRMIŞTI



Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı babasına ait lüks aracıyla, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu.

Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD’ye kaçmıştı. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.