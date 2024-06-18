Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün: Türkiye'nin talebi görüşülecek

İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak.

Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün: Türkiye'nin talebi görüşülecek

 İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un 'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

Eylem Tok ve oğlu, bugün saat 18:00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıkacak.

Duruşmada 'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı

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ÖZEL OKULU GEZDİLER
 
Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.

Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

SAHTE PASAPORT PLANI

belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

TOK'UN AVUKATI: İADESİ MÜMKÜN DEĞİL

Tok'un avukatı Brendan Kelley Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile arasında iadenin mümkün olmadığını iddia etti.

Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün: Türkiye'nin talebi görüşülecek - 1

NE OLMUŞTU?
 
Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, 'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırma suçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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