Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün: Türkiye'nin talebi görüşülecek

Duruşmada Türkiye 'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.

İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD 'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

ÖZEL OKULU GEZDİLER



Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.



Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

SAHTE PASAPORT PLANI



Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

TOK'UN AVUKATI: İADESİ MÜMKÜN DEĞİL



Tok'un avukatı Brendan Kelley Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını iddia etti.

