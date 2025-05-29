Eylem Tok'tan dilekçe: Diğer çocukların ailelerini suçladı!

Araçla çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok, kazadan tam 14 ay sonra avukatı aracılığıyla bir dilekçe verdi.



Eylem Tok'un İstanbul Kemerburgaz'daki kazanın ardından o sırada ağır yaralı olan Aci ve arkadaşlarının telefonunu aldığı da iddia edilmişti.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur Amerika Birleşik Devletleri'nde hapiste. Türkiye'ye iadeleri için hukuki süreç devam ederken Eylem Tok, avukatı aracılığıyla bir başvuruda bulundu.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Eylem Tok telefonları kendisinin değil oğlu ile aynı araçta olan başka bir çocuğun annesi ve diğer ailelerin aldığını öne sürdü.

"YAKALAMA KARARI KALDIRILSIN"

Tok hakkında çıkarılan "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından çıkartılan yakalama kararının ve kırmızı bültenin kaldırılmasını talep etti.

Hukuki süreç devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi tazminat talebinin karşılandığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde şikayetini geri çekmişti.

