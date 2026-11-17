ACİ'NİN BABASINDAN TEPKİ

Eylem Tok 'un avukatlarının talebine ilişkin konuşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, bu girişimin sonuç vermeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Şimdi Eylem Tok'un her zaman yaptığı hareketler bunlar. Bugüne kadar ne söyledi, ne yaptı ki? Devletin üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Burada Eylem Tok, Adalet Bakanlığı üst makamını hiç sayarak alt makamdan bir ricada bulunuyor. Devletler arası bir yazışma var, devletler arası bir teslimat var, devletler arası bir kırmızı bülten var. Bunların hepsini göz ardı edip bir mahkemenin böyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum" diye konuştu.

Tok'un mahkeme süreci yaklaştıkça farklı girişimlerde bulunduğunu söyleyen Aci, "Mahkeme yaklaştıkça acaba nasıl bir çıkar elde edebilirim, nasıl bu şeyi kendime çevirebilirim, bu çabalar içerisinde." şeklinde konuştu.