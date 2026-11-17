Eylem Tok'un başvurusuna Oğuz Murat Aci'nin ailesinden tepki: "Bu iş parayla çözülemez"
17.11.2026 09:49
Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra kaçtıkları ABD'de görüntülenmişti.
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan trafik kazasının ardından yurt dışına kaçan Eylem Tok'un avukatlarının yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin başvurusu, Aci ailesinin tepkisine neden oldu.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur ile yurt dışına kaçan Eylem Tok'un avukatları, mahkemeden yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Tok'un avukatlarının başvurusu Aci ailesinin tepkisini çekti.
ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.
Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı, iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşmada hazır bulunacağı belirtilerek, nakdi teminat ve diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi.
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçmıştı.
ACİ'NİN BABASINDAN TEPKİ
Eylem Tok'un avukatlarının talebine ilişkin konuşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, bu girişimin sonuç vermeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Şimdi Eylem Tok'un her zaman yaptığı hareketler bunlar. Bugüne kadar ne söyledi, ne yaptı ki? Devletin üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Burada Eylem Tok, Adalet Bakanlığı üst makamını hiç sayarak alt makamdan bir ricada bulunuyor. Devletler arası bir yazışma var, devletler arası bir teslimat var, devletler arası bir kırmızı bülten var. Bunların hepsini göz ardı edip bir mahkemenin böyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum" diye konuştu.
Tok'un mahkeme süreci yaklaştıkça farklı girişimlerde bulunduğunu söyleyen Aci, "Mahkeme yaklaştıkça acaba nasıl bir çıkar elde edebilirim, nasıl bu şeyi kendime çevirebilirim, bu çabalar içerisinde." şeklinde konuştu.
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci.
“BU İŞ PARAYLA ÇÖZÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL”
Eylem Tok'a yaklaşık üç yıldır "teslim ol" çağrısı yaptığını anlatan baba Aci, şöyle devam etti:
"- Şu an hapiste, kendisi de bunu belirtiyor. Amerika ne zaman iadesine karar verecek? O zaman gelir, mahkemenin huzuruna çıkar. Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Burada da para verilirmiş, teminat yatırılırmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde işlerin parayla hallolmadığını hepimiz biliyoruz. Bu iş parayla çözülecek bir şey değildir."
"EYLEM TOK NE ZAMAN EMPATİ KURACAK?"
Adaletin sağlanmasını beklediğini dile getiren Özer Aci, Eylem Tok'tan insani bir yaklaşım beklediğini belirterek, şunları kaydetti:
"- Ben her zaman adaletli bir şekilde devam etmesini istedim. Parayla adaletin sağlanamayacağını düşünüyorum. Eylem Tok da bunları gördüğü için hâlâ bir yerlerden para lafı ediyor. Eylem Tok ne zaman insani bir davranışta bulunacak, ne zaman empati kuracak? O zaman belki bazı şeylerin düzeleceğine inanıyorum. İnsani davranışta bulunmadığı müddetçe bunların düzeleceğine hiç inanmıyorum."
Eylem Tok ve oğlu kazanın ardından havalimanında görüntülenmişti.
NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı yaşamını yitirmişti.
Kazanın ardından anne Eylem Tok, oğlu Cihantimur'u yurt dışına çıkarmıştı. Anne ile oğlu ilk olarak Mısır'a gitmiş, oradan ABD'ye geçmişti.
Anne ile oğlu burada tutuklanmış , Türkiye iadeleri için başvuruda bulunmuştu.