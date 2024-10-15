Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi davasında ara karar

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin yargılandığı davada mahkeme iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.



Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verilirken, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Timur Cihantimur, 2021 yılında İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuş, Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğlunu Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırmıştı.



Türkiye, bu durum üzerine Cihantimur'un iadesi için hukuki süreci başlatmış, Eylem Tok ve oğlu ABD'de gözaltına alınmıştı.



Mahkeme, Türkiye’ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek iade sürecini geciktirmiş oldu.