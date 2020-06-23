Eylem yapan baro başkanlarına Ankara izni

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Baro seçim sistemindeki düzenlemeye karşı çıkarak eylem başlatan baro başkanlarına izin çıktı.

50'nin üzerinde baro başkanı ve çok sayıda avukat yaptıkları tepki yürüyüşünün ardından dün Ankara'ya ulaşmış ancak, şehre girmelerine polis tarafından izin verilmemişti.



Avukatlarla emniyet güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Bunun üzerine oturma eylemi başlatan baro başkanları geceyi de şehir girişinde geçirdiler.



Avukatlar, barolarda seçim sistemini değiştiren ve çoklu baro sistemine imkan veren düzenleme hazırlığına karşı çıkıyor.