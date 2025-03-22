İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem yasakları: Hangi ve duraklar kapalı?

Eylem yasağı kararı İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'de de uygulanmaya başladı. Karar 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.



İstanbul Valiliği daha önce provokatif eylemler olabileceği gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirmişti.. Polisin Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresindeki önlemleri sürüyor.



İstanbul'da Vatan Caddesi iki yönlü trafiğe kapatıldı. TOMA'lar beklemeye devam ediyor.



Valilik yeni önlemler de aldı. Bugün saat 14.00'e kadar Saraçhane'ye çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Atatürk ve Galata Köprüleri, Sahil Kennedy Caddesi'nin Samatya-Sirkeci arası, Fevzipaşa Caddesi bu yerler arasında.



Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrilmiş durumda. CHP'nin buluşma çağısı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde de polis nöbet tutuyor. Vezneciler-Fatih arasındaki yollar kontrollü şekilde trafiğe açılıyor. Birçok noktada daraltma uygulanıyor.



Taksim ve Fatih Emniyet metro durakları da kapalı.

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?



Ankara Valiliği 25 Mart'a kadar gösterilerin yasaklandığı duyurdu. Ayrıca metro kısıtlamasına da gidildi. ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı duyuruldu.



İzmir Valiliği de 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını kaydetti.

