Eylemlerde 5 günde bin 133 gözaltı | Bakan Yerlikaya: 123 polis yaralandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 19-23 Mart'ta düzenlenen yasa dışı gösterilerde bin 133 şüphelinin gözaltına alındığını ve 123 polisin yaralandığı açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından süren protestolar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, Anayasa'nın 34'üncü maddesine göre; herkesin önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." dedi.
"123 POLİSİMİZ YARALANDI"
Yerlikaya, son günlerde bazı çevrelerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunduğunu, sokak olaylarını körükleyerek polise saldırdığına, bu tür eylemlerin halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik olduğunu vurguladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir. 19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir. Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, 'Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel taciz/istismar’, ‘Kasten yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.
"AÇIKÇA UYARIYORUZ"
Buradan açıkça uyarıyoruz; Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez. Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."
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