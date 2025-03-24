Eylemlerde 5 günde bin 133 gözaltı | Bakan Yerlikaya: 123 polis yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından süren protestolar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, Anayasa'nın 34'üncü maddesine göre; herkesin önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." dedi.

"123 POLİSİMİZ YARALANDI"

Yerlikaya, son günlerde bazı çevrelerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunduğunu, sokak olaylarını körükleyerek polise saldırdığına, bu tür eylemlerin halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik olduğunu vurguladı.