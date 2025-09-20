Eylül ayında Kızkalesi'nde turist yoğunluğu

Mersin'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, eylül ayında da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27 derece civarında seyrettiği bölgede tatilciler, güneş ve denizin keyfini çıkarıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi, eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor.



TURİZMCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR



Yabancı turistlerin yanı sıra çeşitli illerden gelen yerli turistlerin de tercihi olan Kızkalesi, yaz sezonunun bitmesine rağmen canlılığını koruyor. Kızkalesi'nde yaşanan yoğunluk, bölgedeki turizm işletmecilerini de memnun ediyor. Turistlerin ilgisi, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.