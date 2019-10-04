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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Basın Odası'nda bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Türkiye'nin "terör gündemi"nin değil "terörle mücadele gündemi"nin olduğunu belirten Çataklı, PKK'nın eylemleri azalsa veya eylemsizlik görüntüsü verse dahi bu yapılar tamamen tasfiye edilene kadar mücadelenin süreceğini söyledi.



Dağdaki PKK'lı sayısının 600'ün altına indiğini hatırlatan Çataklı, Diyarbakır annelerinin ortaya koyduğu iradenin, bu süreç açısından önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti.



İstanbul'da bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kayıt olduğu şehre dönmesiyle ilgili faaliyetlerin devam ettiğini bildiren Çataklı, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, terör ve şiddet ortamı körüklendiği sürece kaçak göç baskısının azalmasını beklemenin hayalcilik olacağını kaydetti.



Terörle mücadelede kesintisiz operasyon stratejisinin sürdüğüne işaret eden Çataklı, eylül ayındaki iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsal alanda 10 bin 38, şehirlerde bin 357 operasyon yapıldığını aktardı.



Çataklı, konuşmasına şöyle devam etti:



"Eylül ayındaki operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 184 (92 ölü, 37 sağ/yaralı, 55 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 143'ü PKK/KCK, 36'sı DAEŞ, 5'i aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 950 şüpheli gözaltına alınmış, 620 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde, 65 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, 158 silah (91'i ağır ve uzun namlulu), çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir."



KIRAN OPERASYONLARI



Kıran-1-2-3-4 operasyonlarına halen devam edildiğini anlatan Çataklı, bu operasyonlarda 2'si gri kategoride olmak üzere 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 19 iş birlikçinin yakalandığını, 68 mağara/sığınağın imha edildiğini dile getirdi.



İLKBAHAR-YAZ OPERASYONLARI



Örgütün hareket kabiliyetinin sınırlandırılması ve eylemlerinin engellenmesinde ilkbahar ve yaz operasyonlarının önemli olduğunu vurgulayan Çataklı, "16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında barınma alanlarına yönelik icra edilen 12 bin 382 operasyonda 333'ü ölü, 119'u sağ, 156'sı teslim olmak üzere 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.



Çataklı, 532 sığınak, depo ve barınağın imha edildiği, 778 silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi.



SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI



1 Ekim itibarıyla kış operasyonlarına başlandığını belirten Çataklı, terör örgütünün kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 döneminde önceden tespiti yapılan 29 ilde 292 barınma bölgesine yönelik 7 bin 732 operasyon yapılmasının planlandığını dile getirdi.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE



Uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine de değinen Çataklı, geçen ay düzenlenen 13 bin 513 operasyonda gözaltına alınan 18 bin 824 kişiden bin 919'unun tutuklandığı bilgisini paylaştı.



Çataklı, geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 7 ton 20 kilo esrar, 2 ton 610 kilo skunk, 908 kilo eroin ve 8 kilo kokainin de aralarında bulunduğu yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.



Geçen ay düzenlenen bin 914 kaçakçılıkla mücadele operasyonunda gözaltına alınan 2 bin 875 kişiden 16'sının tutuklandığını kaydeden Çataklı, bu operasyonlarda 2 milyon 352 bin 677 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 188 bin 49 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini ifade etti.

