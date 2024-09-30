Eylül ayının sonunda çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı: ''İlk defa böyle bir şey gördüm''

''BÖYLE BİR ŞEYE İLK DEFA RASTLADIM''



Oturduğu evin bahçesine 30 yıl önce kiraz ağacını kendisi ektiğini söyleyen Afacan, "Ben 60 yaşındayım, yıllardır burada oturuyorum. Kiraz ağacı her yıl vaktinde açardı. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Bu da sanırım iklimlerin değişikliğinden oldu. Ağaç zaten yaşlı. Sonbahar olmasına rağmen ağacın yaprakları dahi halen yeşil. Ben de çok şaşırdım. İlk defa böyle bir şey gördüm. Allah'ın hikmeti. 3 ay önce olgunlaştıkça kirazını yedik. Şimdi tekrar çiçek açtı. Sonbaharın ardından kış geleceğini düşünürken bu açan kiraz çiçekleri ile sanki bahar yeniden geliyor. Zamanından önce açmış. Sebebini bilemiyoruz. Belki de yağmurlarla beraber sıcaklığın etkisinden de açmış olabilir. Ağacın çiçek açtığını görenler bizim gibi şaşırıyor" dedi.