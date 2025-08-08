Eylülde başlıyor: Ekilmeyen tarla kiralanacak

İşlenmeyen tarım arazileri bu yıl kiralanmaya başlanacak.



Tarımsal üretimi artırmayı planlayan yeni uygulama geçen yıl duyuruldu.



Buna göre iki yıl üst üste ekilmeyen araziler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilecek.



Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, 2024 yılında ekimi yapılmayan tarım arazileri il ve ilçe bazında tespit edildi.



Bu araziler askıya çıkarıldı. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra ekilmeyen araziler kesinleşti.



EKİLİRSE LİSTEDEN ÇIKARILACAK



Bu tarlalar, eylül ayına kadar da ekilmez ise, başkalarına kiralanacak.



Geçen yıl ekilmeyip bu yıl ekilenler listeden çıkarılacak.



Süreç her yıl tekrarlanacak. Kiralanan arazi,, yalnızca tarımsal üretimde kullanılabilecek.



Dikili ve örtü altı tarım arazileri kapsam dışında olacak. Kira geliri arazi sahibine verilecek.



KOMİSYON BELİRLEYECEK



Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon, her il ve ilçe için rayiç kira bedeli tespit edecek.



Kiralar belirlenen bu bedelden düşük olamayacak. Kiralamalarda, araziye yakın yaşayanlar öncelikli sayılacak.



Sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına da öncelik tanınacak.



Arazi, birden fazla teklif olması durumunda en yüksek bedeli verene kiralanacak.