Eylülden itibaren kira davalarında arabulucuya gidilmeden dava açılmayacak

NTV-Beyzanur Özer

Yükselen kiralar, ev sahibi kiracı ilişkilerinde sorunlara neden oldu.

Zam konusunda anlaşamayanlar, yargı yoluna gidiyor. Arka arkaya gelen başvurular nedeniyle dava yükü arttı.

Dosyalardaki yığılmayı azaltmak için hazırlanan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Düzenlemeye göre, 1 Eylül itibarıyla mal sahibi veya kiracı arabulucuya başvurmadan dava açamayacak.

"DAVA ŞARTI KAPSAMINA GİRDİ"

Arabulucu Mehmet Ali Baran, bu tür uyuşmazlıklar için "Komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve nihayetinde de taşınır taşınmaz malların ortaklığın giderilmesi uyuşmazlığında dava şartı kapsamına girdi." açıklamasında bulundu.

Tarafların toplantıya gelmemeleri durumunda yaptırım uygulanacağı ifade edilirken Baran, ileride haklı ya da haksız çıkmaları durumuna göre arabuluculuk ücretlerine tarafların muhatap olmasının söz konusu olacağını ifade etti. Baran, "Bu nedenle tarafların mutlaka gelemesini katılımını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TUTUNAK TUTULACAK

Arabuluculukta başarısız olunduğu taktirde bu durumu gösteren bir tutanacak düzenleneceği belirtilirken Baran şöyle devam etti:

"Anlaşma olmazsa arabulucu tarafından tarafların iradesine uygun bir şekilde bir son tutanak düzenlenecek. Tarafların bir araya geldiğine müzakere ettiklerine dair bir tutanak tutacak. Bunu da taraflara verecek bu tutanakla birlikte dava dilekçelerien ekleyerek dava açabilecekler."

