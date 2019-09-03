Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve erkek arkadaşı birbirlerini suçladı

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İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın öldürülmesiyle ilgili anne ve erkek arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan 2 şüpheli de birbirlerini suçladı.

Anne Mine Durak olayın 18 Ağustos'ta Çeşme'den İzmir'e otomobille dönerken yaşandığını söyleyerek erkek arkadaşı Serkan Erçetin'in, Eymen'e şiddet uyguladığını iddia etti.

Durak, "Molada otomobile döndüğümde bağrışma sesleri duydum. Oğlum hareketsizdi" dedi.



Mine Durak, 2 gün boyunca cansız bedeni araçta tutup saklayacak yer aradıklarını anlattı.



''OLAYDAN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMIŞTIK''



Serkan Erçetin ise olaydan önce uyuşturucu madde aldıklarını söyleyerek Eymen'in otomobilde içtiği sodanın nefes borusuna kaçması sonucu öldüğünü iddia etti.



Erçetin, "Annesi gömüp saklamamızı söyledi. Ben korktum bütün planı annesi yaptı" dedi.



EYMEN'İN KARDEŞİ BAKIMEVİNE Mİ VERİLDİ?



Minik Eymen'in yakınları, 2 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden Mine Durak'ın iki çocuğu olduğunu anlatarak, Eymen'in Rabia isimli kız kardeşinin çocuk bakımevine verildiğini ve bir aile tarafından evlat edinildiğini iddia etti.



Eymen'in yakınlarının iddiaları üzerine araştırma başlatıldı.