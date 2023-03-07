EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama

EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurularının e-devlet üzerinden yapılamadığı, başvuruların fiziksel olarak yapılması gerektiği öne sürüldü. İddiayı yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülebildiğini açıkladı.

EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama
Online EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru süresi var mı? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı)
Online EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru süresi var mı? (e-Devlet adım adım EYT başvuru ekranı) Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.

"TALEP YOĞUN, İDDİALAR ASILSIZ"

Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." denildi. 

Açıklamada, fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

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