EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte gözler başvuruların başlayacağı tarihlere çevrildi. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, hak sahipleri başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

düzenlemesinin 'de yayımlanmasını bekleyen yüz binlerce hak sahibi sorgulamalarını sürdürüyor. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

EYT RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT yasasının bu hafta içi Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 1

EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurul'a katılan 5 partiden 395 milletvekilinin tümü teklifin kabulü yönünde oy kullandı.

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