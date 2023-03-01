EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyen yüz binlerce hak sahibi sorgulamalarını sürdürüyor. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?



EYT RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.



EYT yasasının bu hafta içi Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.



EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTI



Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



Genel Kurul'a katılan 5 partiden 395 milletvekilinin tümü teklifin kabulü yönünde oy kullandı.