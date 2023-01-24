EYT yasası ne zaman çıkacak? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman sunulacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama

EYT yasa teklifi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Peki kanun teklifi ne zaman Meclis'e sunulacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kanun teklifinin bu hafta içinde TBMM'ye sunulacağını tahmin ettiğini söyledi. Bakan Bilgin, EYT'nin 2023 bütçesine maliyetinin ise en fazla 150 milyar lira olacağını belirtti.

EYT yasası ne zaman çıkacak? Kanun teklifi Meclis'e ne zaman sunulacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama
AK Parti'den EYT ve seçim açıklaması

AK Parti'den ve seçim açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası gazetecilerin EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya Bilgin, "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar." dedi.

"İçerikte bir şey değişir mi?" sorusuna Bilgin, "Değişmez." karşılığını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi. EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz." diye konuştu.

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok." dedi.

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