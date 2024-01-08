Eyüp Eroğlu kimdir? Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu'nun biyografisi

AK Parti'nin 26 il belediye başkan adayı belli oldu. Açıklanan isimlerden biri de Eyüp Eroğlu oldu. Peki, Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında?

Eyüp Eroğlu kimdir? Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu'nun biyografisi

Tokat'ta 1977'de dünyaya gelen Eyüp Eroğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı.

2010 yılında AK Parti Tokat İl Başkanı görevine getirilen Eroğlu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Tokat seçildi.

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