Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı

Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren şüpheli gözaltına alındı.



Eyüp Sultan Türbesi'ne dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli kişi, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.

Olaya türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.



Şüphelinin, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.