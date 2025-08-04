Eyüp Tiryaki cinayetinde baba ve amca tutuklandı: Ailece gizlemeye çalışmışlar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran'da Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki'nin öldürülmesi olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde teknik takip ve saha çalışması yapıldı. Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.T., M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli şahısların cinayet olayı ile ilgili suç delillerini yok ettiği ve olayı gizlediği tespit edildi.

11 ŞÜPHELİDEN İTİRAF



Çapraz sorguya alınan aile üyesi 11 şüpheli, delilleri yok ettiklerini ve cinayeti maktulün kardeşine yıktıklarını itiraf etti.

Ekipler, söz konusu şahısları yakalamak için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, çapraz sorguya alındı. Sorguda şüpheliler kasten öldürme olayının suç delillerini yok ettiklerini, suçu gizlediklerini ve suç delillerini kararttıklarını, cinayet olayını ise maktulün kardeşi İ.H.T'ye yıktıklarını itiraf etti.