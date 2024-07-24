Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımı başlıyor: O meydan kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB), yapılan açıklamada, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Yenikapı-Kirazlı metro hattı ve Haliç tramvay hattı entegrasyonuyla İstanbullulara konforlu ulaşım sunacak Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımına başlanacağı belirtildi.



Açıklamada, 3,2 kilometre uzunluğunda yapılacak tramvay hattında 5 istasyon bulunacağı, yolculuk süresinin de 7,45 dakika olacağı belirtildi.



Hattın 2027'de hizmete hazır hale getirileceği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Bayrampaşa Meydanı'nın, meydan istasyonu inşaatı nedeniyle hizmete kapatılacağı belirtildi.

