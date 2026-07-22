Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

CHP 'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında İstanbul’da düzenlenen operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ve Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı.

Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti.

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı.

SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılık, Güner ve 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamasını yöneltiyor.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğan Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, CHP'ye 2012 yılında kaydoldu.

Güner, Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu'nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulunan Güner, 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı ve 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunan Güner, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu ardından 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.

Güner, 31 Mart seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçildi.