Eyüpsultan Belediyesi başkanvekili seçiyor

Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmıştı.

Bugün görevden uzaklaştırılan Özmen'in yerine belediye meclisinde seçim yapılıyor.

Belediye Kanunu’na göre belediye başkanının görevden uzaklaştırılması veya görevini sürdürememesi halinde belediye meclisi kendi üyeleri arasından başkanvekili seçiyor. Bu nedenle iki ilçede yapılacak meclis toplantılarında, belediye yönetiminde geçici olarak görev yapacak isimlerin belirlenmesi bekleniyor.

Meclis, başkanvekili seçmek için saat 14.00'te toplandı.

NTV muhabiri Osman Terkan, seçimi takip ediyor.

37 ÜYE VAR

Mecliste 37 üye bulunurken 36 üyenin oy kullanacağı öğrenildi.

Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, Cumhur İttifakı’nın ise 14 üyesi bulunuyor.

CHP’nin adayı Cafer Parlak ile AK Parti’nin adayı Muhammet Çakır’ın yarışacağı seçimde, yapılacak oylamanın ardından yeni başkanvekili belli olacak.

Seçimin yapılacağı salona yalnızca belediye meclis üyeleri alınırken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.