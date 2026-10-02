Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon. Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi, 2 Ekim Cuma günü gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirilmişti.

BAŞKAN DAHİL 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Gözaltındaki isimler daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 28 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Şüphelilerden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından, diğer 12 şüpheli ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.



SUÇLAMALAR NELER?

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 zanlıya "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçları yöneltiliyor.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

1971'de Ağrı'da doğan Mithat Bülent Özmen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Brüksel'de Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesi alan Özmen, 1992 yılında iş hayatına Dışişleri Bakanlığı’nda başladı.

2019 yerel seçimlerinden hemen sonrasında İGDAŞ’ta CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Özmen, CHP 'nin 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldu ve seçimleri kazandı.