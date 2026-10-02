Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltında
02.10.2026 08:38
Son Güncelleme: 02.10.2026 08:55
Mithat Bülent Özmen, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı oldu.
CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 şüpheli "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
SUÇLAMALAR NELER?
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 zanlıya "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçları yöneltiliyor.
MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?
1971'de Ağrı'da doğan Mithat Bülent Özmen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Brüksel'de Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesi alan Özmen, 1992 yılında iş hayatına Dışişleri Bakanlığı’nda başladı.
2019 yerel seçimlerinden hemen sonrasında İGDAŞ’ta CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Özmen, CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldu ve seçimleri kazandı.
DÜN DE MERSİN VE İKİ BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alınmıştı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.