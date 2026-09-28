Eyüpsultan Camii'nde silahlı kavga
28.09.2026 23:26
Eyüpsultan Camii’nde çıkan kavgada silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı.
İstanbul'da Eyüpsultan Camii'nde yatsı namazı sırasında silahlı kavga çıktı.
Eyüpsultan Camii'nde iddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. ile S.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.'yı (38) gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.