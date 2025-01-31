Eyüpsultan'da aile katliamı: Ailesinden dört kişiyi öldürüp yürüyerek uzaklaştı
Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., yaşadıkları evde annesini, babasını, 12 yaşındkai kardeşini ve babaannesini silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı tutuklandı. Şüpheli B.Y.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra evden çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sakim tavırlarıyla dikkat çeken B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.
Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32) ve kardeşi Dilan Yenigün'ü (12) silahla öldürdüğü gerekçesiyle Bursa'da yakalanan şüpheli B.Y'nin (17) Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlı B.Y, sevk edildiği adliyede ifade işlemleri sonrası tutuklandı.
ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ve bir miktar ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Ele geçirilen silahın ucunda ise susturucu kullanmak için takılan namlu kapağı olduğu öğrenildi. B.Y.'nin ilk ifadesinde babasıyla tartıştığını, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede, babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde gece saatlerinde anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Dilan Yenigün silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip yaparak, cinayet şüphelisi B.Y'yi Bursa'da yakalamıştı.
BİNADAN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞ
Şüphelinin cinayeti işledikten sonra binadan çıktığı anlar sokaktaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek kaçtığı görülüyor.
ÖLDÜRÜLEN AİLE ÜYELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan anne, baba, kardeş ve babaannesinin cenazesi Alibeyköy'deki gasilhaneye getirildi. Ardından gasilhaneden alınan Fatma İnce, Zilan Yenigün, Mehmet Yenigün, Aysun Yenigün Sultangazi'deki Hediye Hanım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na toprağa verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- İstanbul
- Aile
- Cinayet