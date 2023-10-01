Eyüpsultan'da ara sokakta sıkışan TIR 18 saattir kurtarılamıyor

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında İslambey Mahallesi Fındıklı Sokak'ta yaşandı. İnşaat malzemesi yüklü TIR, yokuş yukarı çıkarken birden kaymaya başladı. TIR, bir apartmana çarparak sıkıştı.



Binada ufak çaplı hasara neden olan çarpma, tedirginliğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler duruma hemen müdahale etti, ancak çarpışmanın etkisiyle sokak arasında sıkışan TIR bir türlü çıkartılamadı. Kazanın üzerinden 18 saat geçmesine rağmen bulunduğu yeden çıkartılamayan TIR, apartman sakinlerini de tedirgin etti.



TIRın çarptığı bina sakinlerinden Emre kaya, "Dün geceden beri mağdur durumdayız. TIR dün gece buradan yukarıya çıkmaya çalışırken geri manevra yapıyor ve binamıza çarpıyor. Klimaları parçalamış durumda. Hatta şu an bile yavaş yavaş aşağıya doğru kayıyor, binamızın kolonlarına zarar veriyor. Çocuklarımızı akşam evde uyutamadık, akrabalarımızda kaldılar. Çaresiz durumdayız. Yetkili birimleri aradık, onlar da geldiler ama çaresiz kaldılar. Daha sonra vinç ekipleri geldi ama onlar da TIRı bulunduğu yerden çekemeyeceklerini ifade ettiler. Şoför sabah TIRı anahtarı takılı halde bırakıp gitmiş. Çaresiz bir şekilde burada ölümle burun burunayız. TIRın sahibi olan şirketi aradık, hiçbiri ilgilenmedi. Sözde bugün geleceklerdi, ortada kimse yok." şeklinde konuştu.