Eyüpsultan'da asayiş denetimi: Araçtan atılan kanlı silah bulundu

CEZAYA İTİRAZ EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI



Denetime takılan ve alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü ise yazılan cezaya tepki gösterdi. 1.17 promil alkollü çıkan sürücü, ekiplere zorluk çıkarınca gözaltına alındı. Emniyete götürülürken sürücüyü sakinleştirmeye çalışan polis, "İşlem yapılıyor neden bağırıyorsun" dedi.

Bunun üzerine sürücü, "İtiraz etmiyorum ben. Diyorum ki buradan 10 tane araç geldi, geçti. Bir tanesini durdurup da uygulama yapmadılar" şeklinde kendini savundu. Sürücü ekip otosu ile götürüldü. Denetimler sırasında 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, araçları ise çekici tarafından kaldırıldı.



Ayrıca kontrol edilen bir araçta bulunan, 1 kutu elektronik sigara ve 2 kutu nargile tütününe el konuldu.