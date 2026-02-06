Eyüpsultan'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde iddiaya göre, boş alanda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.



Yapılan çalışmaların ardından cesedin 34 yaşındaki Z.Ç. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.



Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.