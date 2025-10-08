Eyüpsultan'da cinsel istismar iddiası: Biri yakalandı, iki kişi aranıyor

Eyüpsultan Alibeyköy'de, aynı evde kalan üç şahıs, bir kadını temizlik için eve çağırdı. Bir süre sonra evden kadının bağırışları duyuldu.

Bağırışların ardından şahıslardan biri camdan atlarken, ikisi kaçtı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kendisini çağıran kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren kadın, hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüphelilerden birini yakaladı. İki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışmalar sürüyor.