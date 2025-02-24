Kara kış onları da vurdu: Eyüpsultan'da domuz sürüsü, Fatih'te sansar!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Eyüpsultan Hasdal mevkisinde aç kalan domuz sürüsü, yiyecek aramak için yola indi. Domuzları gören bir sürücü, aracıyla yol kenarında durarak o anları cep telefonuyla görüntüledi.



Fatih Yedikule'de ise bir evin çatısında sansar görüldü. Nereden geldiği belli olmayan sansar heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.