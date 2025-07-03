Eyüpsultan'da feci kaza: İkiye bölünen otomobilde bir kişi öldü

Eyüpsultan Topçular Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun ortasında duran aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdiği müdahale sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yolun iki şeridini güvenlik amacıyla şeritle kapattı. Olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsisi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya karışan araç da yapılan çalışmalar sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.