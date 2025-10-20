Eyüpsultan'da gecekondu yangını

Akşemsettin Mahallesi Çeltik Sokak'ta bulunan bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Suriyelilerin yaşadığı evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

