Eyüpsultan'da gecekonduda yangın. Bir kişi hayatını kaybetti

İslambey Mahallesi Mehmet Aliağa Sokak'taki tek katlı metruk gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında gecekondunun çatısında kısmi çökme meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

POLİS İNCELEMESİNDE BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangın sonrası geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri gecekonduda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Soğutma çalışmaları sırasında gecekondunun içinde bulunan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.