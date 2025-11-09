Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı
09.11.2025 19:42
Son Güncelleme: 09.11.2025 20:05
DHA
Eyüpsultan'da lastiği patlayan hafriyat kamyonu devrildi. Kamyon şoförü yaralandı.
Kaza saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. 49 AAE 837 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonunun sağ ön lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan kamyon yan yatarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen kamyon şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada kamyondan dökülen kumlar sebebiyle Başakşehir istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.